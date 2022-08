Femminicidio Matteuzzi, la denuncia prima di essere uccisa dall’ex compagno: «Ho paura di ritrovarmelo fuori casa» (Di sabato 27 agosto 2022) «Tutte le volte in cui io ho accondisceso alle richieste di Padovani è stato per paura di scatenare la sua rabbia». Lo diceva il 29 luglio Alessandra Matteuzzi – la 56enne uccisa a martellate il 23 agosto scorso a Bologna dall’ex compagno, il calciatore Giovanni Padovani – nella denuncia presentata ai carabinieri per segnalare lo stalking ripetutamente subito dall’uomo. «Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa, o quando apro le finestre», aggiungeva la donna nella deposizione. La cugina della vittima, Sonia Bertolini, che si professione è avvocato, ha detto di aver letto la denuncia di Matteuzzi: «È ben ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) «Tutte le volte in cui io ho accondisceso alle richieste di Padovani è stato perdi scatenare la sua rabbia». Lo diceva il 29 luglio Alessandra– la 56ennea martellate il 23 agosto scorso a Bologna, il calciatore Giovanni Padovani – nellapresentata ai carabinieri per segnalare lo stalking ripetutamente subito dall’uomo. «Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore didavanti ogni volta che torno a, o quando apro le finestre», aggiungeva la donna nella deposizione. La cugina della vittima, Sonia Bertolini, che si professione è avvocato, ha detto di aver letto ladi: «È ben ...

