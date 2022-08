Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano | tutto quello che sappiamo sul sì

Leggi su diredonna

(Di sabato 27 agosto 2022) Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, sabato 27 agosto 2022,si, anche se hanno cercato di mantenere il riserbo fino all’ultimo, non solo sulla data ma anche sulla location scelta. I due fidanzati erano stati visti recentemente alla Chiesa di San Zaccaria, situata nei pressi di Piazza San Marco, a Venezia, questo fa quindi pensare che siail luogo in cui si giureranno amore eterno. I due hanno ufficializzato il loro legame a distanza di qualche tempo da quando si sono messi insieme, nel 2019. Galeotto è stato il tempo trascorso in piscina: lui era infatti l’allenatore di lei, che ha ora definitivamente posto fine alla sua carriera. Secondo quanto trapela, saranno circa 160 gli invitati tra parenti e amici. Tra loro non ci sarà ...