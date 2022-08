F1, Binotto: 'In Belgio possiamo vincere sia con Sainz che con Leclerc' (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA - La Ferrari ha scelto il Gp di Belgio per sostituire la power unit di Charles Leclerc, che quindi partirà indietro in griglia (come Max Verstappen e non solo) nel quattordicesimo round del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA - La Ferrari ha scelto il Gp diper sostituire la power unit di Charles, che quindi partirà indietro in griglia (come Max Verstappen e non solo) nel quattordicesimo round del ...

SassoMarcoSF91 : F1: segui in diretta l'azione delle qualifiche sul circuito di Spa-Francorchamps #F1 #Formula1 #news #newsf1… - lacittanews : ROMA - Charles Leclerc partirà dalle retrovie nel Gp del Belgio (così come diversi altri piloti, tra cui Max Versta… - Luxgraph : F1 Gp Belgio, Binotto: 'Puntiamo a vincere con Sainz e Leclerc' - FormulaPassion : #F1, #Binotto: 'Puntiamo a vincere il #BelgianGP con #Sainz, ma anche con #Leclerc - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: La Ferrari di Charles Leclerc avrà un motore nuovo ibrido a Spa in vista del GP del Belgio. Manca ancora il comunicato de… -