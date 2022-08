Covid, in no vax in terapia intensiva quattro volte in più dei vaccinati con dose aggiuntiva (Di sabato 27 agosto 2022) Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 08/07/2022-07/08/2022, per i non vaccinati, è pari a 5,1 ricoveri per 100.000 ab.,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 agosto 2022) Il tasso di ricoveri instandardizzato per età relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 08/07/2022-07/08/2022, per i non, è pari a 5,1 ricoveri per 100.000 ab.,...

DavidPuente : Bannate da Facebook e Instagram le pagine dell'associazione bufalara No vax 'Children's Health Defense' di Robert K… - askanews_ita : La mortalità dei no-vax per Covid è 6 volte maggiore di chi ha fatto il booster - vfia9 : RT @debbyRome: Non vi sentite ridicoli voi che scrivevate solo 'Fonti?',ridicolizzavate ogni medico che diceva di curare il #COVID con gli… - leopadanofe : RT @debbyRome: Non vi sentite ridicoli voi che scrivevate solo 'Fonti?',ridicolizzavate ogni medico che diceva di curare il #COVID con gli… - RenzoCianchetti : RT @debbyRome: Non vi sentite ridicoli voi che scrivevate solo 'Fonti?',ridicolizzavate ogni medico che diceva di curare il #COVID con gli… -