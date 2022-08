Cori contro Mourinho durante Juve - Roma: 'Sei un figlio di p...' (Di sabato 27 agosto 2022) TORINO - Ci ha messo un attimo Juve - Roma ad accendersi, appena due minuti e Vlahovic ha infilato sotto la traversa una punizione micidiale per l'1 - 0 bianconero, scatenando il tifo di casa dell'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 agosto 2022) TORINO - Ci ha messo un attimoad accendersi, appena due minuti e Vlahovic ha infilato sotto la traversa una punizione micidiale per l'1 - 0 bianconero, scatenando il tifo di casa dell'...

iojuventino : @Filoribs Non t’allargare: non ci piacciono i coglioni. In egual misura come non erano razzisti i cori contro Balot… - sportli26181512 : Cori contro Mourinho durante #Juve-#Roma: 'Sei un figlio di p...': L'Allianz Stadium prende di mira il tecnico gial… - davide58909818 : Pure i cori contro l’arbitro ahahah #JuveRoma - insensibiledeki : Sempre i cori contro di lui,sempre sempre i cori contro di lui. Sono passati 12 anni,e ancora lo soffrite. Maledett… - hortominnesota : @romeoagresti @GoalItalia Mi raccomando se segna esultate e fate partire i cori contro agnelli, miei cari '''''tifosi'''''' -