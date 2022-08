"Comunque pure lei....". La frase choc su Alessandra Matteuzzi, finisce malissimo (Di sabato 27 agosto 2022) Donatello Alberti, direttore della Croce Bianca dell'Emilia Romagna, è stato sospeso dall'incarico dopo essere finito nella bufera per alcuni commenti su quanto accaduto ad Alessandra Matteuzzi. Quest'ultima è stata uccisa a Bologna dall'ex compagno: un caso di femminicidio di cui si sta discutendo molto. I commenti di Alberti sono stati a dir poco irrispettosi nei confronti della vittima. “Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso”, aveva scritto il direttore della Croce Bianca. Il solito luogo comune becero, che tende a giustificare l'assassino in quanto uomo. Non contento, Alberti aveva poi risposto ad alcune donne che avevano manifestato il loro sdegno per quanto affermato in precedenza: “Comportatevi più sobriamente come le nostre nonne e gran parte delle aggressioni saranno evitate”. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Donatello Alberti, direttore della Croce Bianca dell'Emilia Romagna, è stato sospeso dall'incarico dopo essere finito nella bufera per alcuni commenti su quanto accaduto ad. Quest'ultima è stata uccisa a Bologna dall'ex compagno: un caso di femminicidio di cui si sta discutendo molto. I commenti di Alberti sono stati a dir poco irrispettosi nei confronti della vittima. “anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso”, aveva scritto il direttore della Croce Bianca. Il solito luogo comune becero, che tende a giustificare l'assassino in quanto uomo. Non contento, Alberti aveva poi risposto ad alcune donne che avevano manifestato il loro sdegno per quanto affermato in precedenza: “Comportatevi più sobriamente come le nostre nonne e gran parte delle aggressioni saranno evitate”. Poi ...

