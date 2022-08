“Ci sono feriti”. Paura nel centro città, mezzo a tutta velocità centra in pieno i tavolini di un bar (Di sabato 27 agosto 2022) Tanta Paura in Belgio, dove a Bruxelles un furgone è piombato sui tavolini di un bar. Il terrore negli occhi delle persone, che hanno rischiato seriamente di avere grossi problemi. Le immagini hanno fatto il giro della rete e hanno messo in ansia tutti gli avventori, che mai potevano aspettarsi una cosa del genere. Certo, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Andiamo a vedere ora quali sono le ipotesi che stanno circolando in queste ore, in riferimento all’accaduto nella città belga. A Bruxelles un furgone ha centrato in pieno i tavolini di un bar, provocando panico. In Italia invece un paio di mesi fa un furgone ha investito dei pedoni a Napoli. La vicenda è accaduta nelle ore della mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Tantain Belgio, dove a Bruxelles un furgone è piombato suidi un bar. Il terrore negli occhi delle persone, che hanno rischiato seriamente di avere grossi problemi. Le immagini hanno fatto il giro della rete e hanno messo in ansia tutti gli avventori, che mai potevano aspettarsi una cosa del genere. Certo, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Andiamo a vedere ora qualile ipotesi che stanno circolando in queste ore, in riferimento all’accaduto nellabelga. A Bruxelles un furgone hato indi un bar, provocando panico. In Italia invece un paio di mesi fa un furgone ha investito dei pedoni a Napoli. La vicenda è accaduta nelle ore della mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Alla ...

DPCgov : #21agosto 2017, il #terremoto #Ischia. Sono trascorsi 5 anni dal sisma di magnitudo 4.0 che ha causato vittime, num… - pierofassino : Nubifragi nel centro-nord, 2 morti e decine di feriti in Toscana. A #Venezia vento a 140km/h con il crollo di fram… - vaticannews_it : Il #Papa: Tanti feriti, tanti bambini ucraini e bambini russi sono diventati orfani. La 'orfanità' non ha nazionali… - fisco24_info : Libia: Al Arabiya, almeno due morti in scontri a Tripoli: Ci sono anche cinque feriti, non è chiaro se civili o mil… - Guissi36575315 : La Terra e l'umanità sono in costruzione mentre gli affari sono ancora aperti.DS sono in piena modalità panico,disp… -