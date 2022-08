Ancora scippi a Napoli, vittima una turista polacca (Di sabato 27 agosto 2022) Ennesimo scippo ai danni di una turista a Napoli. vittima, questa volta, una donna polacca, al corso Umberto. La vicenda risale a domenica scorsa quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in mattinata al corso Umberto per la segnalazione di un furto con strappo. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una turista polacca la quale ha raccontato di essere stata colta di sorpresa alle spalle da uno scooter il cui conducente le ha strappato la borsa per poi fuggire. In quei frangenti sono sopraggiunti i Falchi della Squadra Mobile i quali, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, alle immagini di videosorveglianza di un esercizio commerciale nelle vicinanze e dopo una ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) Ennesimo scippo ai danni di una, questa volta, una donna, al corso Umberto. La vicenda risale a domenica scorsa quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in mattinata al corso Umberto per la segnalazione di un furto con strappo. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da unala quale ha raccontato di essere stata colta di sorpresa alle spalle da uno scooter il cui conducente le ha strappato la borsa per poi fuggire. In quei frangenti sono sopraggiunti i Falchi della Squadra Mobile i quali, grazie alle descrizioni fornite dalla, alle immagini di videosorveglianza di un esercizio commerciale nelle vicinanze e dopo una ...

