AEW: Match emozionante a Rampage, Castagnoli supera Dustin ed è ancora ROH Champion (Di sabato 27 agosto 2022) A sentire Claudio, sarebbe stato uno dei Match dei sogni. E si è avverato: nell’ultima puntata di Rampage, andata in onda ieri sera, Castagnoli si è confermato campione del mondo della Ring Of Honor superando Dustin Rhodes in un Match molto emozionante, che ha messo a dura prova la resistenza di entrambi. Alla fine lo svizzero ha avuto la meglio sfruttando la migliore freschezza rispetto al suo avversario. Alcune fasi del Match #TheNatural Dustin Rhodes!!! Watch #AEWRampage on TNT right now! pic.twitter.com/xPDz40YtvT— All Elite Wrestling (@AEW) August 27, 2022 Claudio taking Dustin Rhodes for a ride! Watch #AEWRampage on TNT right now! pic.twitter.com/R4pRKgfB9c— All ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) A sentire Claudio, sarebbe stato uno deidei sogni. E si è avverato: nell’ultima puntata di, andata in onda ieri sera,si è confermato campione del mondo della Ring Of HonorndoRhodes in unmolto, che ha messo a dura prova la resistenza di entrambi. Alla fine lo svizzero ha avuto la meglio sfruttando la migliore freschezza rispetto al suo avversario. Alcune fasi del#TheNaturalRhodes!!! Watch #AEWon TNT right now! pic.twitter.com/xPDz40YtvT— All Elite Wrestling (@AEW) August 27, 2022 Claudio takingRhodes for a ride! Watch #AEWon TNT right now! pic.twitter.com/R4pRKgfB9c— All ...

Zona_Wrestling : AEW: Match emozionante a Rampage, Castagnoli supera Dustin ed è ancora ROH Champion - TSOWrestling : Andato l'ultimo match del primo turno del torneo per i titoli Trios della #AEW #AEWRampage // #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : A voi è piaciuto? #AEW #CMPunk #JonMoxley - IsolaWrestling : LA AEW HA REGISTRATO IL MATCH PER IL TITOLO A DYNAMITE PERCHÉ JON MOXLEY ODIAVA ESSERE IL “CAMPIONE AD INTERIM”. - VolpeWOcchiali : Il match tra #JayLethal/#Drax non è stato perfetto ma molto carino e sono prontissimo per i #MCMG che, se c'è spazi… -

Jon Moxley è l'indiscusso AEW World Champion, CM Punk decimato ... valido per l'unificazione dei titoli mondiali della AEW. Il risultato è stato clamoroso: non solo a vincere è stato Mox, ma il match è durato pochissimi minuti , lasciando il pubblico di Cleveland a ... La card di All Out 2022, prossimo PPV della AEW Si terrà il 4 settembre a Chicago l'edizione di quest'anno di All Out , uno dei principali PPV della AEW. In attesa di conoscere quale sarà il main event dello show, ecco i primi match annunciati che andranno a riempire la card. World Wrestling AEW: Match emozionante a Rampage, Castagnoli supera Dustin ed è ancora ROH Champion A sentire Claudio, sarebbe stato uno dei match dei sogni. E si è avverato: nell'ultima puntata di Rampage, andata in onda ieri sera, Castagnoli si è confermato campione del mondo della Ring Of Honor s ... Aggiunto un match titolato alla card di AEW All Out La scorsa notte è andata in onda la puntata di AEW Rampage dove sapevamo già, tramite i comunicati sui social media, che sarebbe apparsa la campionessa TBS Jade Cargill per parlare al pubblico e non s ... ... valido per l'unificazione dei titoli mondiali della. Il risultato è stato clamoroso: non solo a vincere è stato Mox, ma ilè durato pochissimi minuti , lasciando il pubblico di Cleveland a ...Si terrà il 4 settembre a Chicago l'edizione di quest'anno di All Out , uno dei principali PPV della. In attesa di conoscere quale sarà il main event dello show, ecco i primiannunciati che andranno a riempire la card. Aggiunto un match titolato alla card di AEW All Out A sentire Claudio, sarebbe stato uno dei match dei sogni. E si è avverato: nell'ultima puntata di Rampage, andata in onda ieri sera, Castagnoli si è confermato campione del mondo della Ring Of Honor s ...La scorsa notte è andata in onda la puntata di AEW Rampage dove sapevamo già, tramite i comunicati sui social media, che sarebbe apparsa la campionessa TBS Jade Cargill per parlare al pubblico e non s ...