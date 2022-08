Yogurt, ottimo per la salute, ma attenzione a quali scegliete | Alcuni possono essere molto pericolosi (Di venerdì 26 agosto 2022) Contiene calcio, proteine ??e una buona dose di probiotici che aiutano a mantenere una sana flora intestinale ed è considerato un’ottima opzione di cibo salutare. Ma attenzione a cosa scegliete. Non tutti gli Yogurt fanno bene alla salute (fonte web)Yogurt: occhio all’etichetta prima di acquistarlo Il problema è che la maggior parte degli Yogurt che si trovano al supermercato contiene una grande quantità di zucchero. Sarebbe molto più facile scegliere lo Yogurt se si facesse attenzione all’etichetta nutrizionale, ma non tutti lo fanno…Anzi quasi nessuno. La maggior parte dei consumatori sceglie gli Yogurt a seconda dei propri gusti, pensando che tutti i prodotti in commercio apportino benefici all’organismo, ma in ... Leggi su topicnews (Di venerdì 26 agosto 2022) Contiene calcio, proteine ??e una buona dose di probiotici che aiutano a mantenere una sana flora intestinale ed è considerato un’ottima opzione di cibo salutare. Maa cosa. Non tutti glifanno bene alla(fonte web): occhio all’etichetta prima di acquistarlo Il problema è che la maggior parte degliche si trovano al supermercato contiene una grande quantità di zucchero. Sarebbepiù facile scegliere lose si facesseall’etichetta nutrizionale, ma non tutti lo fanno…Anzi quasi nessuno. La maggior parte dei consumatori sceglie glia seconda dei propri gusti, pensando che tutti i prodotti in commercio apportino benefici all’organismo, ma in ...

