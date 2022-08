WhatsApp si aggiorna e introduce (finalmente) il trasferimento delle chat da Android ad iOS (Di venerdì 26 agosto 2022) Ora è davvero realtà: WhatsApp ha rilasciato l'aggiornamento che introduce il trasferimento della cronologia delle chat da Android ad iOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 agosto 2022) Ora è davvero realtà:ha rilasciato l'mento cheildella cronologiadaad iOS. L'articolo proviene da Tutto

riassuntivaaa : @pazzapsycho Beh proprio nuove no, tipo quella del dito che punta non ce l'ho Eppure su whatsapp ce le ho tutte, i… - iLuca90 : #Whatsapp si aggiorna per #iOS: le novità ???? - GaiaGuasp : Su whatsapp ho gente che aggiorna lo status ininterrottamente con foto di vacanze da luglio. Ora, o stanno bluffand… - CryptoD35914806 : RT @cavicchioli: Telegram aggiorna l'app e batte per sempre WhatsApp: con Premium tutto è possibile - cavicchioli : Telegram aggiorna l'app e batte per sempre WhatsApp: con Premium tutto è possibile -