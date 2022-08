Vaccini Covid, Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech: i motivi spiegati in un comunicato ufficiale (Di venerdì 26 agosto 2022) Vaccini Covid, Moderna ha intentato causa contro Pfizer-BioNTech. La notizia è stata condivisa attraverso un comunicato ufficiale. SI prospetta una battaglia legale a suon di milioni da una parte e dall’altra. Vaccini Covid, Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech L’azienda Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech sui Vaccini Covid. “Riteniamo che Pfizer e BioNTech abbiano illegalmente copiato le invenzioni di Moderna e abbiano continuato a usarle senza permesso”, afferma il responsabile legale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 agosto 2022)ha intentatocontro. La notizia è stata condivisa attraverso un. SI prospetta una battaglia legale a suon di milioni da una parte e dall’altra.faL’aziendafasui. “Riteniamo cheabbiano illegalmente copiato le invenzioni die abbiano continuato a usarle senza permesso”, afferma il responsabile legale di ...

Agenzia_Ansa : Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid. Secondo Moderna, la tecnologia usata nei vaccini Pfi… - MediasetTgcom24 : Covid, Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech per i vaccini a mRna #pfizer #covid #americana #2010 #biontech - NicolaPorro : ?? Clamorosa decisione di #Moderna: fa causa a #Pfizer per il #vaccino anti-Covid ???? - LaLaura68 : RT @repubbilca: Covid: alla fine avevano ragione i complottisti Novax. Gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni, fermano la malatti… - salvabensalva : ????Moderna sta facendo causa a Pfizer e al suo partner tedesco BioNTech per violazione di brevetto legata allo svil… -