US OPEN, SENZA DJOKOVIC A PERDERE È ANCORA UNA VOLTA IL TENNIS (Di venerdì 26 agosto 2022) Ai posteri il 2022 del TENNIS mondiale verrà tramandato come uno degli anni più sorprendenti e per certi versi difficili da pronosticare alla vigilia. Un mix di resilienza (i due slam vinti da Nadal ne sono la riprova) e di nuove vibrazioni, con l’ascesa di Alcaraz e i tanti vincitori dei Masters 1000 a dimostrare che l’equilibrio è tornato ad essere un fattore, e non un optional come da 20 anni a questa parte. Ma quando qualcuno leggerà le cronache del 2022 si ritroverà a fare i conti anche con lo strano caso di Novak DJOKOVIC, che pur rimanendo indiscutibilmente il miglior giocatore al mondo dovrà ANCORA una VOLTA restare a guardare gli altri darsi battaglia per conquistare il quarto e ultimo titolo stagionale. Un’esclusione, quella del serbo, sacrificata sull’altare di una libertà di pensiero e di opinione che pure ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022) Ai posteri il 2022 delmondiale verrà tramandato come uno degli anni più sorprendenti e per certi versi difficili da pronosticare alla vigilia. Un mix di resilienza (i due slam vinti da Nadal ne sono la riprova) e di nuove vibrazioni, con l’ascesa di Alcaraz e i tanti vincitori dei Masters 1000 a dimostrare che l’equilibrio è tornato ad essere un fattore, e non un optional come da 20 anni a questa parte. Ma quando qualcuno leggerà le cronache del 2022 si ritroverà a fare i conti anche con lo strano caso di Novak, che pur rimanendo indiscutibilmente il miglior giocatore al mondo dovràunarestare a guardare gli altri darsi battaglia per conquistare il quarto e ultimo titolo stagionale. Un’esclusione, quella del serbo, sacrificata sull’altare di una libertà di pensiero e di opinione che pure ...

