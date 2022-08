Torino | 2 ciclisti morti  dopo essere stati colpiti  da un fulmine Uno è l’industriale Alberto Balocco

(Di venerdì 26 agosto 2022) Erano in mountain bike in Val Susa. L’allarme scattato alle 14. Ad individuare i corpi un automobilista. L’intervento del Soccorso Alpino

robydigi : RT @repubblica: Uno dei due ciclisti uccisi dal fulmine vicino a Sestriere e' Alberto Balocco, l'imprenditore dei dolci - Agenpress : Torino. Due ciclisti muoiono colpiti da un fulmine. Copri trovati in montagna nella zona dell'Assietta… - repubblica : Uno dei due ciclisti uccisi dal fulmine vicino a Sestriere e' Alberto Balocco, l'imprenditore dei dolci - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Pragelato (Torino), colpiti da un fulmine: morti due ciclisti #torino #ValChisone #Pragelato #fulmine - MediasetTgcom24 : Pragelato (Torino), colpiti da un fulmine: morti due ciclisti #torino #ValChisone #Pragelato #fulmine -

commenta Duein mountain bike sono stati trovati a Pragelato , in Val Chisone , fra le montagne nel Torinese. Secondo il Soccorso alpino, sarebbero stati colpiti da un fulmine. La chiamata di emergenza è ...Purtroppo, però, non si è potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Il maltempo non ha permesso di caricare le salme che sono state caricate su un ambulanza di terra per il ...I corpi sono stati trovati senza vita nella zona dell’Assietta, nel territorio del Comune di Pragelato, in valle Chisone. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio Due mountain biker sono ...La chiamata di emergenza è stata effettuata da un automobilista di passaggio, nei pressi del rifugio dell'Assietta. Vani i soccorsi dell'eliambulanza ...