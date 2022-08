orizzontescuola : PNRR, arrivate 1.737 proposte ideative per la realizzazione delle 212 scuole nuove previste dal Piano - Agenparl : PNRR, arrivate 1.737 proposte ideative per la realizzazione delle 212 scuole nuove ... - - djubor : @CarloCalenda Ma come pensi di portare al termine le riforme del PNRR con i vostri 5%, sempre se ci arrivate a quella percentuale??????? - Carlo95395766 : @Ateodemocratico @evamarghe @CarloCalenda Dx sx 5s una rincorsa a chi la spara più grossa! Renzi Calenda: impiego d… -

Agenzia Nova

'Sonole risposte ai quesiti che avevo posto lo scorso giugno in commissione 'Lavori pubblici e ...2 miliardi di euro di cui 1,8 miliardi di euro con fondiche permetteranno la ...Le risposte non sono. Sugli extraprofitti poi il Governo si è perso per strada 9 miliardi ...partito dei Conservatori e dei riformisti europei ed è pronta a chiedere a una revisione del, ... Pnrr: arrivate 1.737 proposte ideative per realizzazione di 212 scuole "Sono arrivate le risposte ai quesiti che avevo posto lo scorso giugno in commissione 'Lavori pubblici e comunicazione' del Senato presenti Luigi Ferraris, ad di Fs; Vera Fiorani di Rfi e Luigi Corrad ...“Un’altra bella notizia per la città. Otteniamo due milioni e mezzo di finanziamenti nell’ambito della misura sport ed inclusione sociale del Pnrr, che si aggiungono a quelli già ottenuti per le pales ...