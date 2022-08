Monza, furia Berlusconi su Di Bello: “Arbitraggio scandaloso, hanno giocato in dodici” (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio Berlusconi ha criticato duramente l’Arbitraggio di Marco Di Bello, direttore di gara dell’anticipo di Serie A 2022/2023 tra Monza e Udinese. Il patron dei lombardi ha detto: “Loro hanno giocato in 12, Arbitraggio scandaloso. Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto“. In merito alla partita, invece: “E’ stata una gara sfortunata, mancavano cinque titolari per infortunio. Iniziare con tre sconfitte è negativo, ma il futuro di Stroppa è insieme a noi“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvioha criticato duramente l’di Marco Di, direttore di gara dell’anticipo di Serie A 2022/2023 trae Udinese. Il patron dei lombardi ha detto: “Loroin 12,. Di? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto“. In merito alla partita, invece: “E’ stata una gara sfortunata, mancavano cinque titolari per infortunio. Iniziare con tre sconfitte è negativo, ma il futuro di Stroppa è insieme a noi“. SportFace.

