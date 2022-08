Michelle Hunziker single | spunta un retroscena clamoroso | “Un momento molto delicato”

Leggi su inews24

(Di venerdì 26 agosto 2022) . Arriva una testimonianza importante In questi mesi non erano stati loro a parlare, ma le immagini della coppiate come funghi. Da quando la rivista tedesca ‘Bunte’ per prima avere associatoa Giovanni Angiolini, ex gieffino ma soprattutto valente ortopedico, ogni occasione L'articolo proviene da Inews24.it.