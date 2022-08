Lo scrittore ci porta alla scoperta dei ritiri leggendari di Raymond Carver, Hemingway e Jack London. E anche del Magic Bus di "Into The Wild" (Di venerdì 26 agosto 2022) Ogni viaggio porta alla scoperta di qualcosa di nuovo. Chiunque abbia lasciato, anche per una sola volta, i luoghi di casa alla volta di un altro posto – sia esso vicino o lontano – ha sperimentato questa sensazione. Lo ha fatto anche Paolo Cognetti, scrittore milanese amante delle montagne, allontanandosi in un viaggio nel quale ha ripercorso le orme dei grandi della letteratura d’Oltreoceano. Ne è nato il docu-film Sogni di grande nord che stasera Rai 2 manda in onda in prima tv alle 21.25. Paolo Cognetti in una scena da “Sogni di grande nord”. (Samarcanda Film) Dal cinema alla tv Presentato in anteprima al Trento Film Festival 2021, importante rassegna internazionale di cinema e culture di montagna, Sogni di grande nord, è stato ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Ogni viaggiodi qualcosa di nuovo. Chiunque abbia lasciato,per una sola volta, i luoghi di casavolta di un altro posto – sia esso vicino o lontano – ha sperimentato questa sensazione. Lo ha fattoPaolo Cognetti,milanese amante delle montagne, allontanandosi in un viaggio nel quale ha ripercorso le orme dei grandi della letteratura d’Oltreoceano. Ne è nato il docu-film Sogni di grande nord che stasera Rai 2 manda in onda in prima tv alle 21.25. Paolo Cognetti in una scena da “Sogni di grande nord”. (Samarcanda Film) Dal cinematv Presentato in anteprima al Trento Film Festival 2021, imnte rassegna internazionale di cinema e culture di montagna, Sogni di grande nord, è stato ...

