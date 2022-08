zazoomblog : La vera incognita. Elezioni Ghisleri avverte: cosa può succedere - #incognita. #Elezioni #Ghisleri - tempoweb : 'La vera incognita' La sondaggista Ghisleri avverte: cosa può succedere #elezionipolitiche #25agosto… - ZonaBianconeri : RT @TonySpina_81: #Napoli dura,ma può farcela. #Inter,la vera incognita sono i nerazzurri. #Milan e #Juve a portata di mano. #ChampionsLe… - TonySpina_81 : #Napoli dura,ma può farcela. #Inter,la vera incognita sono i nerazzurri. #Milan e #Juve a portata di mano. #ChampionsLeague #UCL - hamelpg : Anche in Sicilia, dopo le vicende che provocato la rottura fra Pd e M5Stelle, si profila la vittoria del centrodest… -

ilGiornale.it

... ma con l'dei due gironi da 20 squadre cadauno. Mister Andrea Orecchia sottolinea come '... 'Chi avrà equilibrio mentale e fisico, solidità ed unaidentità' conclude mister Orecchia 'potrà ..."Forse in casa Pd una riflessioneandrebbe fatta. È stata presa come una battuta ma non lo è: ... C'è, poi l'del M5s che alle elezioni del 2018 ha fatto il colpaccio ma ora è in crisi ... "La vera incognita sono i rigassificatori in balia di burocrazia e questioni locali" «La vera incognita del prossimo inverno non è il gas che resta caro ma abbondante sui mercati internazionali, bensì il funzionamento dei rigassificatori sempre a rischio per questioni amministrative o ...C'è un'incognita che pesa più di tutto sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La direttrice di Euromedia ...