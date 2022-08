Inter, Skriniar rimasto per un motivo: spunta il retroscena (Di venerdì 26 agosto 2022) Promesse mantenute con il presupposto di vendicarsi dei “cugini“: quest’anno l’Inter ha una missione da portare a termine. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a inizio stagione, prima dell’inizio del campionato si è tenuto un colloquio all’Interno degli spogliatoi da parte della squadra. I diretti Interessati del discorso erano i calciatori con più appeal sul mercato, tra cui Skriniar, Bastoni e Dumfries. Tema del giorno: rimanere tutti per un altro anno a Milano con l’obiettivo di “scucire” lo scudetto vinto la passata stagione dal Milan e portarselo in petto. Infatti i festeggiamenti dei rossoneri hanno inevitabilmente inglobato negativamente l’altra faccia di Milano, che deve essersela legata al dito, tanto da, per tornare in argomento, aver motivato i calciatori a rifiutare le ricche offerte ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Promesse mantenute con il presupposto di vendicarsi dei “cugini“: quest’anno l’ha una missione da portare a termine. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a inizio stagione, prima dell’inizio del campionato si è tenuto un colloquio all’no degli spogliatoi da parte della squadra. I direttiessati del discorso erano i calciatori con più appeal sul mercato, tra cui, Bastoni e Dumfries. Tema del giorno: rimanere tutti per un altro anno a Milano con l’obiettivo di “scucire” lo scudetto vinto la passata stagione dal Milan e portarselo in petto. Infatti i festeggiamenti dei rossoneri hanno inevitabilmente inglobato negativamente l’altra faccia di Milano, che deve essersela legata al dito, tanto da, per tornare in argomento, aver motivato i calciatori a rifiutare le ricche offerte ...

cmdotcom : #AlKhelaifi spaventa ancora l'#Inter: '#Skriniar al #PSG? Se riusciamo a ingaggiarlo lo saprete...' - MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - SimoLucaDiRe : RT @fcin1908it: I big dell’Inter si sono parlati a inizio agosto: “Niente casi Lukaku, restiamo tutti per lo scudetto”. C’è voglia di rivin… - NicolasHortus : RT @Gazzetta_it: La mossa disperata del Psg per #Skriniar. Ma l'Inter ha vinto (e prepara il rinnovo) -