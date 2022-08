Europa League, sorteggio: i gironi di Roma e Lazio (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – La Roma nel girone di Europa League con Ludogorets, Betis Siviglia e Helsinki. Lazio con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. E’ l’esito del sorteggio effettuato oggi. La competizione inizia l’8 settembre. Gli 8 gironi: Girone A – Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo; Girone B – Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, Aek Larnaka; Girone C – Roma, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki; Girone D – Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise; Girone E – Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia; Girone F – Lazio, Feyenoord, Midtjylland , Sturm Graz; Girone G – Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes; Girone H – Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Lanel girone dicon Ludogorets, Betis Siviglia e Helsinki.con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. E’ l’esito deleffettuato oggi. La competizione inizia l’8 settembre. Gli 8: Girone A – Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo; Girone B – Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, Aek Larnaka; Girone C –, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki; Girone D – Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise; Girone E – Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia; Girone F –, Feyenoord, Midtjylland , Sturm Graz; Girone G – Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes; Girone H – Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

