Eleganza formale ma non sostanziale | cosa ci insegna il trend Gentle Minions

(Di venerdì 26 agosto 2022) Icome “La sagra della primavera” di Stravinskij, un’esibizione dal vivo di Elvis condita dalle necessarie adolescenti in deliquio dei sensi, o di “Rock around the clock”, il film di Bill Haley del 1956 che mandò in estasi i Teddy Boys londinesi, talmente eccitati da distruggere sedie e complementi d’arredo nella sala del cinema Trocadero dove era ospitata la proiezione. È strano che dei cartoni animati assai irriverenti, ma comunque lontani dall’essere rivoluzionari, causino disordini? No, se ci si mette di mezzo TikTok. Perché è lì che ilè nato, per festeggiare l’uscita nelle sale del nuovo capitolo della saga dedicata agli umanoidi gialli, “2 – Come Gru diventa cattivissimo” (ora al cinema), in realtà un prequel dell’originale “Cattivissimo me”, del 2010. E proprio per omaggiare il guardaroba ...

Cronache Salerno

Si intravede un ritorno del; unmoderno, certo. Le nuove generazioni, che rifiutano ... Non c'è più quell'esigenza di un'coordinata. Pensi all'operazione Gucci con Adidas, la ...Attenta all'e ai risvolti culturali dei prodotti di consumo, il suo non fu soltanto un geniale espediente tecnico -per riproporre in termini più "colti" e raffinati temi e ... Al via After 'A Chiena Jazz Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...Sei stata invitata a un matrimonio e non sai cosa indossare Ci sono colori da evitare e regole da rispettare. Innanzitutto nel costruire un perfetto look da invitata occorre trovare il giusto equilib ...