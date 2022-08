“È stato condannato”. Choc sull’ex volto di UeD, arrestato e chiuso in carcere: l’accusa è gravissima (Di venerdì 26 agosto 2022) Una notizia scioccante arriva dal mondo di Uomini e Donne. Un ex volto del programma è stato arrestato qualche mese fa per un gravissimo reato, che avrebbe commesso insieme a due suoi amici. Ora è arrivata anche la condanna, che per il momento ha confermato le pesanti accuse. Anche se i familiari di Leoluca Granata non sono affatto d’accordo con questa sentenza e hanno fornito una verità dei fatti totalmente differente, rispetto a quella a cui è giunta un giudice nelle ultime ore. Ovviamente nessuno poteva aspettarsi un’accusa del genere nei confronti di questo ex protagonista di Uomini e Donne. La condanna di Leoluca Granata ha suscitato molta sorpresa nel pubblico, che ha conosciuto il giovane in un altro modo e ora lui si ritrova a dover convivere con una situazione molto grave. Il racconto della vittima è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Una notizia scioccante arriva dal mondo di Uomini e Donne. Un exdel programma èarrequalche mese fa per un gravissimo reato, che avrebbe commesso insieme a due suoi amici. Ora è arrivata anche la condanna, che per il momento ha confermato le pesanti accuse. Anche se i familiari di Leoluca Granata non sono affatto d’accordo con questa sentenza e hanno fornito una verità dei fatti totalmente differente, rispetto a quella a cui è giunta un giudice nelle ultime ore. Ovviamente nessuno poteva aspettarsi un’accusa del genere nei confronti di questo ex protagonista di Uomini e Donne. La condanna di Leoluca Granata ha suscitato molta sorpresa nel pubblico, che ha conosciuto il giovane in un altro modo e ora lui si ritrova a dover convivere con una situazione molto grave. Il racconto della vittima è...

