Dopo sei mesi di guerra (e sanzioni) in Russia mancano materie prime. Dalla carne ai tessuti, fino ai farmaci: le persone cercano alternative (Di venerdì 26 agosto 2022) Dall'inizio della guerra in Ucraina, alla Russia sono state imposte più sanzioni che a qualsiasi altro Stato nella storia. Le restrizioni hanno colpito la maggior parte dei settori dell'economia russa. Le importazioni di grano, ortaggi, macchinari, tessuti, materie prime per materiali da costruzione, metalli, attrezzature, pezzi di ricambio, componenti per la produzione di prodotti farmaceutici sono diminuite drasticamente. Centinaia di aziende straniere hanno chiuso le loro attività in Russia, le catene di approvvigionamento internazionali via terra, mare e aria sono state interrotte. Se il rublo ha recuperato il terreno perso nelle prime settimane di guerra, la Banca centrale è riuscita a tamponare le fughe di capitale e il Paese ha ...

