Diretta Lazio-Inter 2-1 Vantaggio di Luis Alberto | tiro fortissimo da fuori area

(Di venerdì 26 agosto 2022) Oltre 50.000 spettatori all'Olimpico per, gara valevola per la terza giornata di Serie A e primo vero big-match del campionato. I biancocelesti sono imbattuti da...

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - zazoomblog : Diretta Lazio - Inter 0 - 0. I nerazzurri provano ad alzare i ritmi poche occasioni nette alla mezzora - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Lazio-Inter 1-0. Al via la ripresa. Vantaggio biancoceleste firmato Felipe Anderson - #Diretta #Lazio-Inte… - zazoomblog : Diretta Lazio - Inter 0 - 0. I nerazzurri provano ad alzare i ritmi poche occasioni nette alla mezzora - #Diretta… - shamim_4sraj : LIVE STREAM ???????? #SerieA #LazioInter | #ForzaInter | #Lazio LAZIO ?? INTER DE MILAN ??LIVE LINK?????… -

INTER (RISULTATO 1 - 1): HA SEGNATO LAUTARO MARTINEZ 1 - 1 il risultato live diInter quando abbiamo ormai arpionato la prima ora di gioco. La ripresa riparte da un'opportunità ...In campo- Inter 1 - 1GOL!- INTER 1 - 1 al 51'! Rete di Lautaro Martinez. Calcio da fermo di Dimarco, prolunga Dumfries di testa dopo una respinta della difesa, zampata vincente di Lautaro da pochi passi ...15' Contropiede Lazio: Immobile per Milinkovic che allarga per Zaccagni, ma c'è il recupero della difesa nerazzurra. Immediato cambio di fronte, Gagliardini tenta la conclusione direttamente verso la ...Risultato in diretta, gol e highlights del match di Serie A tra Lazio e Inter Serata di gala allo stadio Olimpico di Roma dove i riflettori si accendono per il primo big match di questo campionato, tr ...