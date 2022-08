Cremonese: domani le visite di Felix (Di venerdì 26 agosto 2022) Il nuovo attaccante della Cremonese Felix Afena-Gyan è sbarcato all'aeroporto di Milano Linate. domani sono previste le visite mediche... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Il nuovo attaccante dellaAfena-Gyan è sbarcato all'aeroporto di Milano Linate.sono previste lemediche...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, #AfenaGyan è atterrato a Linate: domani le visite mediche - marcoconterio : ?? ???? Attese domani le visite di Andrea Belotti con la #Roma e anche il passaggio di Felix Afena-Gyan alla #Cremonese ?? @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : .@USCremonese, #Felix in attesa dell'ok definitivo della #ASRoma: slittano a domani le visite mediche - Swan3199 : RT @MirabellaIacopo: #Felix è arrivato poco fa a #Linate, fissate per domani le visite mediche con la #Cremonese e poi.... La #Roma potrà a… - HeyMiChiamoCiao : RT @MirabellaIacopo: #Felix è arrivato poco fa a #Linate, fissate per domani le visite mediche con la #Cremonese e poi.... La #Roma potrà a… -