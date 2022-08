Calciomercato Bologna | Orsolini può partire | un club su di lui!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ildi Sinisa Mihajlovic vuole migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, dove uno scialbo tredicesimo posto ha permesso alfelsineo di salvarsi agevolmente. Alcune partenze illustri stanno facendo preoccupare e non poco la piazza. Da Theate a Hickey, passando per Svanberg, tre cessioni che hanno fortemente indebolito la squadra e che, forse, non sono stati rimpiazzati con altrettanti giocatori di qualità. RiccardoofFC Stando a quanto riporta la redazione di Sky Sport, un altro giocatore che sarebbe vicino alla partenza è Riccardo. Sull’esterno italiano, infatti c’è il fortissimo interesse dell’Espanyol che lo vorrebbe subito cercando di minimizzare i tempi per le modalità d’acquisto.