Audi - ufficiale, in Formula 1 dal 2026 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Gruppo Volkswagen porta il suo primo marchio in Formula 1: Audi annuncia l'ingresso nel circus in qualità di costruttore a partire dal 2026. Lo fa acquisendo le quote di maggioranza della Sauber Motorsport: nella factory di Hinwil si continuerà a costruire il telaio, mentre la power unit sarà prodotta a Neuburg an der Donau. In aggiornamento

