Atp Winston-Salem 2022: programma e orari di venerdì 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Winston-Salem 2022, per quanto concerne la giornata di venerdì 26 agosto. Si parte con la finale del doppio con Nys e Zielinski contro Ebden e Murray. A seguire le semifinali: Adrian Mannarino in campo non prima delle 01:00 della notte tra venerdì e sabato sfida Botic van de Zandschulp. A seguire Huesler contro Djere. STADIUM Dalle 22:00, Nys/Zielinski – Ebden/Murray Non prima delle 01:00, Adrian Mannarino – Botic van de Zandschulp A seguire, Marc-Andrea Huesler – Laslo Djere SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di26. Si parte con la finale del doppio con Nys e Zielinski contro Ebden e Murray. A seguire le semifinali: Adrian Mannarino in campo non prima delle 01:00 della notte trae sabato sfida Botic van de Zandschulp. A seguire Huesler contro Djere. STADIUM Dalle 22:00, Nys/Zielinski – Ebden/Murray Non prima delle 01:00, Adrian Mannarino – Botic van de Zandschulp A seguire, Marc-Andrea Huesler – Laslo Djere SportFace.

