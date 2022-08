Venezia 79, un panel e un flash-mob di solidarietà per Jafar Panahi e i registi arrestati dai regimi (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla Mostra del Cinema di Venezia due iniziative di solidarietà per i registi, cineasti, artisti arrestati o imprigionati nel mondo nell’ultimo anno, come l’iraniano Jafar Panahi: un panel e un flash-mob La Biennale di Venezia annuncia alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia due iniziative di solidarietà per i registi, cineasti, artisti arrestati o imprigionati nel mondo nell’ultimo anno, con lo scopo di sensibilizzare i media, i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali sulla loro situazione. Le due iniziative, organizzate in collaborazione con ICFR-International Coalition Filmmakers at Risk, sono costituite da un panel internazionale sabato 3 ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla Mostra del Cinema didue iniziative diper i, cineasti, artistio imprigionati nel mondo nell’ultimo anno, come l’iraniano: une un-mob La Biennale diannuncia alla 79ª Mostra del Cinema didue iniziative diper i, cineasti, artistio imprigionati nel mondo nell’ultimo anno, con lo scopo di sensibilizzare i media, i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali sulla loro situazione. Le due iniziative, organizzate in collaborazione con ICFR-International Coalition Filmmakers at Risk, sono costituite da uninternazionale sabato 3 ...

