Udinese: ufficiale l’acquisto di Vivaldo Semedo dallo Sporting Lisbona (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Udinese ha ingaggiato Vivaldo Semedo. L’attaccante portoghese arriva dallo Sporting Lisbona e ha firmato un contratto triennale. Questa la nota ufficiale del club friulano: “Prima punta classe 2005, è dotato di fisicità e qualità che lo rendono tra i migliori prospetti del calcio portoghese. Nella passata stagione ha giocato con le squadre under 17 e under 19 dello Sporting. E’ già nel giro delle nazionali giovanili portoghesi ed ha già disputato 4 partite con l’under 17 facendo parte della squadra che ha recentemente raggiunto la semifinale nell’europeo di categoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ha ingaggiato. L’attaccante portoghese arrivae ha firmato un contratto triennale. Questa la notadel club friulano: “Prima punta classe 2005, è dotato di fisicità e qualità che lo rendono tra i migliori prospetti del calcio portoghese. Nella passata stagione ha giocato con le squadre under 17 e under 19 dello. E’ già nel giro delle nazionali giovanili portoghesi ed ha già disputato 4 partite con l’under 17 facendo parte della squadra che ha recentemente raggiunto la semifinale nell’europeo di categoria”. SportFace.

sportface2016 : #Udinese | Ufficiale l'acquisto di Vivaldo #Semedo dallo #SportingLisbona - Takingthepitt : RT @Udinese_1896: ?? | UFFICIALE Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore dell’Udinese ?????? ?? | OFFICIAL #Semedo has signed for Udinese ????… - Udinese_FRANCE : RT @Udinese_1896: ?? | UFFICIALE Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore dell’Udinese ?????? ?? | OFFICIAL #Semedo has signed for Udinese ????… - Udinese_1896 : ?? | UFFICIALE Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore dell’Udinese ?????? ?? | OFFICIAL #Semedo has signed for Udin… - alaimotmw : Ufficiale #Semedo all’#Udinese. @TuttoMercatoWeb -