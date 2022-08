Ucraina | Di Maio è arrivato a Kiev | incontrerà Zelensky e Kuleba

(Di giovedì 25 agosto 2022) Luigi Diè atterrato a, in un viaggio diplomatico che lo porterà a incontrare le più alte cariche dell'esecutivo ucraino. Il titolare della Farnesina, accolto in stazione dall'ambasciatore d'...

MediasetTgcom24 : Guerra in Ucraina, Di Maio: 'Pronto a confrontarmi con Salvini ma lui scappa' #dimaio - TgLa7 : Di Maio a Kiev, vedrà Zelensky #Ucraina - ledicoladelsud : Ucraina, Di Maio a Kiev: oggi incontro con Zelensky - Open_gol : Per il ministro degli Esteri, che si era già recato nel Paese a febbraio, è la prima visita nella capitale - italiaserait : Ucraina, Di Maio a Kiev: oggi incontro con Zelensky -

Intanto il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'del valore di quasi 3 miliardi di dollari . Il ministro degli Esteri Luigi Diè arrivato ...Luigi Diè atterrato a Kiev, in un viaggio diplomatico che lo porterà a incontrare le più alte cariche ... Il titolare della Farnesina, accolto in stazione dall'ambasciatore d'Italia inPier ...(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio è appena arrivato a Kiev. In giornata vedrà il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio incontrerà anche il mi ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato stamane a Kiev, a quanto si apprende da fonti diplomatiche. Il titolare della Farnesina vedrà il presidente ucraino Volodymyr ...