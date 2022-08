Trucco autunno 2022 | la tendenza è manga

Leggi su amica

(Di giovedì 25 agosto 2022) Per quanto colorato, grafico e originale, ildell’conserva una romantica nostalgia. L’ispirazione per ombretto e eyeliner, infatti, sono ie l’universo delle graphic novel giapponesi. Personaggi e storie che, i più giovani, ricorderanno in quanto eroi dei loro pomeriggi davanti ai cartoni animate o anime. Uno stile che porta alla mente un’estetica giocosa, inusuale per ildell’, ma che incarna alla perfezione lo stile deiShoujo come Sailor Moon, pensati per le ragazze, ma anche deiKodomo, dedicati ai bambini. Imaxtree, Vaishali S Non solo, però, perché il mondo deisi apre anche a interpretazioni più grunge, come nel caso degli Josei, pensati per un ...