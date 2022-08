Terremoto a Nord Italia, la terra torna a tremare di notte: epicentro e magnitudo (Di giovedì 25 agosto 2022) Nelle ultime ore la terra è tornata a tremare ancora una volta al Nord Italia. L’episodio si è verificato durante la notte, l’allerta è massima: magnitudo, epicentro e zone interessate. Non è una novità che la penisola Italiana è una delle nazioni più sismiche sulla terra. Nel corso della storia il nostro territorio è stato attanagliato da eventi sismici di grande portata che hanno devastato intere zone. Questa volta ad essere stata colpita è la parte Nord-est, dove la popolazione si è messa in allerta dopo aver avvertito la scossa. fonte foto: Adobe StockNegli ultimi duemila anni l’Italia ha registrato più di 400 terremoti considerati distruttivi, questo per far ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 agosto 2022) Nelle ultime ore lata aancora una volta al. L’episodio si è verificato durante la, l’allerta è massima:e zone interessate. Non è una novità che la penisolana è una delle nazioni più sismiche sulla. Nel corso della storia il nostro territorio è stato attanagliato da eventi sismici di grande portata che hanno devastato intere zone. Questa volta ad essere stata colpita è la parte-est, dove la popolazione si è messa in allerta dopo aver avvertito la scossa. fonte foto: Adobe StockNegli ultimi duemila anni l’ha registrato più di 400 terremoti considerati distruttivi, questo per far ...

stop_fake_news_ : AGI - Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata rilevata in provincia di Pordenone, alle ore 2.35 della scorsa no… - infoitinterno : La terra torna a tremare nel nostro paese: terremoto al Nord - sotirias : RT @giusnico19511: Il terremoto di Amatrice è un'altra vergogna italiana. Dopo Messina, Gibellina, in irpinia, al nord, la storia si ripete… - libellula58 : RT @giusnico19511: Il terremoto di Amatrice è un'altra vergogna italiana. Dopo Messina, Gibellina, in irpinia, al nord, la storia si ripete… - giusnico19511 : Il terremoto di Amatrice è un'altra vergogna italiana. Dopo Messina, Gibellina, in irpinia, al nord, la storia si r… -