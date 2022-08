“Subito i decreti sicurezza”. Il piano di Salvini per i reati fuori controllo (Di giovedì 25 agosto 2022) Caro direttore, Ti ringrazio per il titolo di ieri, «Insicurezza Italia»: è un atto di coraggio nell'epoca della realtà capovolta. A fronte di un incremento dei reati del 12,8% - certificato dallo stesso Viminale - e di una escalation di sbarchi (51.353 nel 2022, contro i 23.370 del 2018 e gli 11.471 del 2019), il problema che agita la sinistra e i media mainstream non è la violenza o l'insicurezza diffusa, bensì chi la denuncia. I lettori ricorderanno, caro direttore, che a fronte di una diminuzione di sbarchi e di tragedie nel Mediterraneo, del crollo dei reati con aumento della videosorveglianza e delle assunzioni di donne e uomini delle forze dell'ordine, nel 2019 Pd e 5Stelle avevano organizzato un inciucio politico pur di non far votare gli italiani che avrebbero premiato la Lega passando dalle urne. Nacque così ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Caro direttore, Ti ringrazio per il titolo di ieri, «InItalia»: è un atto di coraggio nell'epoca della realtà capovolta. A fronte di un incremento deidel 12,8% - certificato dallo stesso Viminale - e di una escalation di sbarchi (51.353 nel 2022, contro i 23.370 del 2018 e gli 11.471 del 2019), il problema che agita la sinistra e i media mainstream non è la violenza o l'indiffusa, bensì chi la denuncia. I lettori ricorderanno, caro direttore, che a fronte di una diminuzione di sbarchi e di tragedie nel Mediterraneo, del crollo deicon aumento della videosorveglianza e delle assunzioni di donne e uomini delle forze dell'ordine, nel 2019 Pd e 5Stelle avevano organizzato un inciucio politico pur di non far votare gli italiani che avrebbero premiato la Lega passando dalle urne. Nacque così ...

djubor : @lauraboldrini Non si preoccupi, non solo contro sanzioni, che ci stanno affondando, fanno più male a noi che alla… - dariochierchia : @Iregnegne Senza quei decreti (subito depotenziati e poi modificati), non ci sarebbe stato il Rdc e tutti i provved… - IPPON1971 : @mariolavia Infatti. Io direi di non andare nemmeno a votare. Governo Letta subito, decreti legge immediati su Ius… - monocamerale : La conversione in legge di decreti ha rappresentato circa il 30% dell’attività delle Camere nell’ultima legislatura… - MgraziaT : RT @DaniaFalzolgher: ...Mi viene in mente, ad esempio, il diritto all’asilo (che ha subito limitazioni con il primo dei due decreti sicurez… -