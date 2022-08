Soleil, il bikini è troppo piccolo e spunta un tatuaggio proprio lì | Una bomba sexy che infiamma il web (Di giovedì 25 agosto 2022) Soleil Stasi non perde occasione per dare mostra del suo splendido corpo. L’ultima foto che pubblica online è veramente esagerata; un bikini così succinto che lascia intravedere tutto. I fan sono impazziti. Soleil Sorge (fonte web)E’ iniziato tutto da quando Soleil ha deciso di partecipare alla programma Mediaset di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma il successo arriva all’apice quando ottiene la partecipazione al Grande Fratello vip durante il quale si fa conoscere dal grande pubblico. Soleil una carriera tra tv, passerelle e web Soleil Anastasia Sorge è conosciuta da tutti con il nome Soleil Stasi. È una modella, una showgirl, ma soprattutto una star del web. Le sue origini sono statunitensi poiché è nata a Los Angeles nel 1994, ma si è trasferita ... Leggi su topicnews (Di giovedì 25 agosto 2022)Stasi non perde occasione per dare mostra del suo splendido corpo. L’ultima foto che pubblica online è veramente esagerata; uncosì succinto che lascia intravedere tutto. I fan sono impazziti.Sorge (fonte web)E’ iniziato tutto da quandoha deciso di partecipare alla programma Mediaset di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma il successo arriva all’apice quando ottiene la partecipazione al Grande Fratello vip durante il quale si fa conoscere dal grande pubblico.una carriera tra tv, passerelle e webAnastasia Sorge è conosciuta da tutti con il nomeStasi. È una modella, una showgirl, ma soprattutto una star del web. Le sue origini sono statunitensi poiché è nata a Los Angeles nel 1994, ma si è trasferita ...

