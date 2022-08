(Di giovedì 25 agosto 2022) Ventenneinsospeso dal servizioper. È ungià sospeso dal servizio per altre ragioni, l’uomo di 46 anni che hacon la sua auto un ragazzo di 20 anni in sella ad uno. L’incidente, sulla Prenestina all’alba di mercoledì 24 agosto, a seguito del quale il giovane è morto sul colpo. L’agente è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Il ragazzo, residenze in zona Tuscolano era a bordo sul suo Honda sh 300 quando all’altezza dello svincolo per il raccordo anulare è stato centrato dell’Opel Meriva condotta dal. L’uomo, come da prassi, èper...

fanpage : Il poliziotto che ha travolto e ucciso Simone Sperduti era ubriaco e drogato. Il ventenne, dopo il violento impatto… - Corriere : Il poliziotto che ha investito il 20enne a Roma è risultato positivo ad alcol e droga: arrestato - SkyTG24 : #Roma, positivo a droga e alcol il poliziotto che ha investito 20enne - Bullit81 : RT @972salvatore: Roma, poliziotto travolge e uccide un 20enne - - italiaserait : Roma, 20enne travolto in scooter: poliziotto indagato per omicidio stradale -

Leggi Anche, poliziotto investe e uccide unin scooter: indagato per omicidio stradale La vittima, Simone Sperduti , è deceduto intorno alle 4. Stava percorrendo il tratto a bordo del suo ...... in via Prenestina altezza dello svincolo del Gra a. Il conducente dell'auto, un poliziotto di 46 anni , precedentemente sospeso dal servizio, è risultato positivo agli esami di alcol e droga e ...Ventenne travolto in scooter: poliziotto sospeso dal servizio indagato per omicidio stradale. È un poliziotto già sospeso dal servizio per altre ragioni, l’uomo di 46 anni che ha travolto con la sua ...Il giovane stava percorrendo il tratto a bordo del suo scooter, Honda Sh 300, diretto […] Un impatto violento che non gli ha dato scampo. Il fatto è avvenuto in via Prenestina, all’altezza dello svinc ...