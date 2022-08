Perché i giovanissimi stanno iniziando a spostarsi in massa su Geneva (Di giovedì 25 agosto 2022) I social network tradizionali hanno le ore contate: Facebook ha annunciato ricavi in discesa per la prima volta nella sua storia, Instagram sta rincorrendo TikTok per non rischiare di perdere utenti mentre Twitter è alle prese con la battaglia legale contro Elon Musk per far valere la sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari. In mezzo a questo caos si stanno facendo largo tante nuove realtà che puntano a minare il concetto stesso di social per ritornare a un contesto più privato e coinvolgente che ti consenta di metterti in contatto con amici o gruppi online senza dover rincorrere like, commenti o condivisioni. È il caso di BeReal, che ha tenuto testa nel corso di tutta l’estate, ma anche di Geneva, l’ultima app che sta scalando le classifiche su App Store e Play Store. Il merito è dei più giovani che non ne possono più dei social media ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) I social network tradizionali hanno le ore contate: Facebook ha annunciato ricavi in discesa per la prima volta nella sua storia, Instagram sta rincorrendo TikTok per non rischiare di perdere utenti mentre Twitter è alle prese con la battaglia legale contro Elon Musk per far valere la sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari. In mezzo a questo caos sifacendo largo tante nuove realtà che puntano a minare il concetto stesso di social per ritornare a un contesto più privato e coinvolgente che ti consenta di metterti in contatto con amici o gruppi online senza dover rincorrere like, commenti o condivisioni. È il caso di BeReal, che ha tenuto testa nel corso di tutta l’estate, ma anche di, l’ultima app che sta scalando le classifiche su App Store e Play Store. Il merito è dei più giovani che non ne possono più dei social media ...

