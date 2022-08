Olivia Wilde sul "profondo amore" per Harry Styles: "Facciamo di tutto per proteggere la nostra relazione" (Di giovedì 25 agosto 2022) Olivia Wilde si è recentemente aperta a proposito del profondo amore che prova per Harry Styles rivelando anche che i due fanno di tutto al fine di proteggere la loro relazione. Olivia Wilde e Harry Styles sono protettivi nei confronti del loro amore: l'attrice 38enne, intervistata da Variety per una storia di copertina pubblicata mercoledì, ha rivelato che "non ha intenzione di dire nulla" sulla sua relazione con la pop star ventottenne. "Non ho intenzione di dire niente a riguardo perché non ho mai visto una relazione trarre vantaggio dall'essere trascinata nell'arena pubblica". Durante l'intervista, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022)si è recentemente aperta a proposito delche prova perrivelando anche che i due fanno dial fine dila lorosono protettivi nei confronti del loro: l'attrice 38enne, intervistata da Variety per una storia di copertina pubblicata mercoledì, ha rivelato che "non ha intenzione di dire nulla" sulla suacon la pop star ventottenne. "Non ho intenzione di dire niente a riguardo perché non ho mai visto unatrarre vantaggio dall'essere trascinata nell'arena pubblica". Durante l'intervista, la ...

