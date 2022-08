Napoli, CdS: “Spalletti studia la nuova squadra per il futuro” (Di giovedì 25 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS il Napoli con l’amichevole con la Juve Stabia ha davvero messo in mostra i nuovi. “N o n c’erano grossi dubbi sul loro spessore, eppure qualcos’altro Luciano Spalletti ha scoperto sulle qualità di Ndombele, Raspadori, Simeone, sul talento collettivo di una squadra che in un pomeriggio qualsiasi, divenuto di festa, ha coinvolto i tifosi in massa e li ha fatti divertire: «La presenza dei tifosi sottolinea il loro amore» è il pensiero dell’allenatore del Napoli a fine partita, evidenzia la gioia di aver potuto condividere il battesimo dei nuovi con la città dopo aver attraversato un’estate diffidente e poi esaltante. La Fiorentina s’avvicina, si giocherà domenica sera, e questo test contro la Juve Stabia di Andrea Langella è stato utile per inserire i nuovi, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS ilcon l’amichevole con la Juve Stabia ha davvero messo in mostra i nuovi. “N o n c’erano grossi dubbi sul loro spessore, eppure qualcos’altro Lucianoha scoperto sulle qualità di Ndombele, Raspadori, Simeone, sul talento collettivo di unache in un pomeriggio qualsiasi, divenuto di festa, ha coinvolto i tifosi in massa e li ha fatti divertire: «La presenza dei tifosi sottolinea il loro amore» è il pensiero dell’allenatore dela fine partita, evidenzia la gioia di aver potuto condividere il battesimo dei nuovi con la città dopo aver attraversato un’estate diffidente e poi esaltante. La Fiorentina s’avvicina, si giocherà domenica sera, e questo test contro la Juve Stabia di Andrea Langella è stato utile per inserire i nuovi, ...

