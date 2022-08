Morto Enzo Garinei | attore | commediografo | regista

(Di giovedì 25 agosto 2022) E'nella sua casa di Roma all'età di 96 anni, doppiatore e. Fratello delteatrale Pietroe padre di Andreaha esordito al cinema nel 1949 in 'Totò le Mokò' e con De Curtis ha realizzato moltissimi film.Nato a Roma il 4 maggio 1926, durante la sua carriera ha preso parte a oltre 70 film ed è apparso in tv e sui palcoscenici teatrali interpretando anche diversi testi del fratello. Da 'Alleluia brava gente' ad 'Aggiungi un posto a tavola', ha lavorato con Rascel, Bramieri e tanti altri protagonisti della scena teatrale e cinematografica italiana.Nella stagione teatrale 2017-2018 e ancora nella stagione 2019-2020 ...

Agenzia_Ansa : È morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e doppiatore #ANSA - SkyTG24 : Morto Enzo Garinei, attore e commediografo fratello di Pietro - fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - Jacopo631302 : Morto Enzo Garinei a 96 anni, principe dei caratteristi e fratello del grande Pietro - Philippe_Echez : RT @fraversion: è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv se lo r… -

Pietro Garinei, chi era il fratello diGarinei Pietro Garinei era il fratello diGarinei , il celebre attoreoggi 25 agosto all'età di 96 anni. Nato a Trieste il primo di febbraio del 1919 (fu il primo bambino italiano battezzato nella Trieste italiana), inizia la sua ...Ormai è infatti il loro cavallo di battaglia e lo confermano accumulando ben 13 parole indovinate contro le 4 degli avversariGARINEI,A 96 ANNI/ Francesco Mandelli "C'era sempre per me, ...(LaPresse) È morto l'attore Enzo Garinei, fratello di Pietro (della ditta Garinei-Giovannini). Aveva 96 anni e alle spalle una lunga carriera nel teatro e nel cinema dove ...Nicola Materazzi ottenne da Enzo Ferrari in persona il compito di dar vita alla «rossa» con carrozzeria dello studio Pininfarina, con Aldo Brovarone e Leonardo Fioravanti ...