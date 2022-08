Milan, Adli non si allena: è in permesso per la nascita della figlia (Di giovedì 25 agosto 2022) Il centrocampista del Milan, Yacine Adli sta per diventare papà. Il francese classe 2000, infatti, non ha preso parte all’allenamento odierno della squadra perché ha ricevuto un permesso speciale che gli consentirà di assistere alla nascita di sua figlia. Come riportato da Sky Sport Adli si è recato in Francia e, a breve, potrà abbracciare la sua secondogenita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Il centrocampista del, Yacinesta per diventare papà. Il francese classe 2000, infatti, non ha preso parte all’mento odiernosquadra perché ha ricevuto unspeciale che gli consentirà di assistere alladi sua. Come riportato da Sky Sportsi è recato in Francia e, a breve, potrà abbracciare la sua secondogenita. SportFace.

