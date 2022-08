Le sanzioni non si toccano. La Flat tax? Inutile. Parla Cottarelli (Di giovedì 25 agosto 2022) Le sanzioni alla Russia? Sono efficaci e stanno facendo il loro dovere. E chi è convinto che le misure pensate dall’Occidente per demolire l’economia russa vadano riviste perché controproducenti, sbaglia. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici in seno alla Cattolica di Milano e fresco di candidatura dem (con +Europa) per il Senato, proprio nel capoluogo lombardo, ne è convinto e in questa conversazione con Formiche.net spiega perché. D’altronde, dopo l’entrata a gamba tesa di Matteo Salvini sulle sanzioni contro la Russia il dibattito sull’effettiva utilità delle sanzioni all’ex Urss è tornato al centro del dibattito. La posizione del leader della Lega è chiara: le sanzioni, così come impostate, possono essere controproducenti per chi le eroga e vantaggiose per chi le subisce, ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Lealla Russia? Sono efficaci e stanno facendo il loro dovere. E chi è convinto che le misure pensate dall’Occidente per demolire l’economia russa vadano riviste perché controproducenti, sbaglia. Carlo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici in seno alla Cattolica di Milano e fresco di candidatura dem (con +Europa) per il Senato, proprio nel capoluogo lombardo, ne è convinto e in questa conversazione con Formiche.net spiega perché. D’altronde, dopo l’entrata a gamba tesa di Matteo Salvini sullecontro la Russia il dibattito sull’effettiva utilità delleall’ex Urss è tornato al centro del dibattito. La posizione del leader della Lega è chiara: le, così come impostate, possono essere controproducenti per chi le eroga e vantaggiose per chi le subisce, ...

