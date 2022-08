La Juventus non si scompone per l’addio di Pogba: ha già in mano il suo sostituto (Di giovedì 25 agosto 2022) Paul Pogba è uno di quei giocatori che dovrà aiutare la Juve per il salto di qualità, peccato che un infortunio lo stia limitando. Quello che probabilmente può essere considerato come il più grandi acquisto della sessione estiva della Juventus è il francese Paul Pogba, con il ritorno del Polpo che ha creato davvero tantissime entusiasmo, peccato che già di recente si sia gravemente infortunato. Ansa FotoDa qualche anno a questa parte è diventato sempre più chiaro ed evidente a tutti come il centrocampo sia sicuramente l’anello debole della Juventus, con la dirigenza che non è mai stata in grado in questi ultimi anni di sostituire i grandi campioni del passato con elementi di spessore. Per questo motivo è diventato praticamente logico e scontato decidere proprio di tornare al passato, con la possibilità di acquistare ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) Paulè uno di quei giocatori che dovrà aiutare la Juve per il salto di qualità, peccato che un infortunio lo stia limitando. Quello che probabilmente può essere considerato come il più grandi acquisto della sessione estiva dellaè il francese Paul, con il ritorno del Polpo che ha creato davvero tantissime entusiasmo, peccato che già di recente si sia gravemente infortunato. Ansa FotoDa qualche anno a questa parte è diventato sempre più chiaro ed evidente a tutti come il centrocampo sia sicuramente l’anello debole della, con la dirigenza che non è mai stata in grado in questi ultimi anni di sostituire i grandi campioni del passato con elementi di spessore. Per questo motivo è diventato praticamente logico e scontato decidere proprio di tornare al passato, con la possibilità di acquistare ...

GiovaAlbanese : Fino a oggi la #Juventus non aveva mai accelerato su #Milik. L'incontro con l'agente per discutere l'ingaggio è un… - GiovaAlbanese : Correzione: sul prestito di #Milik non c'è alcun obbligo di acquisizione legato a condizioni. La #Juventus pagherà… - forumJuventus : ?? Trattativa avanzata per Milik ma non solo: la Juventus è vicina anche a Paredes e vuole metterli a disposizione d… - sivori29 : #Milik #Juventus dybala è andato a prendere 4 milioni a roma dopo che arrivabene lo ha regalato. Ora prendono sto r… - davidemorando : #Milik alla Juventus a me sembra un altro acquisto alla Kean, per non dire altro ??????? -