Juventus, Paredes in arrivo secondo "L'Equipe": accordo per prestito con obbligo di riscatto (Di giovedì 25 agosto 2022) L'arrivo di Leandro Paredes alla Juventus sarebbe sempre più vicino, secondo quanto riferito da "L'Equipe". L'autorevole testata francese infatti afferma che l'accordo tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain sarebbe ormai stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Il giocatore dal canto suo avrebbe già da qualche giorno un accordo con la Vecchia Signora, che nei prossimi giorni potrebbe quindi ufficializzare l'arrivo del 28enne argentino. SportFace.

