Intervista a Matteo Salvini | parte la nuova stagione di “Dritto e Rovescio”

Milano, Trasmissione Tv Dritto e Rovescio – Paolo Del DebbioNella puntata del 25 agosto si parlerà del boom dei rincari, il futuro del reddito di cittadinanza e il fenomeno delle baby gang Giovedì 25 agosto, in prima serata, torna con una nuova stagione "Dritto e Rovescio", il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite del primo appuntamento, il leader della Lega, Matteo Salvini per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell'energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un'analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei

