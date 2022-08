Grazie | Neil Armstrong | quel ‘piccolo passo’ continua a farci sognare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ironia della sorte. Hai rischiato la vita così tante volte. Aerei sperimentali da collaudare. Più di 200. Ti hanno abbattuto con l’inganno nel cielo della Corea. Hai fatto un passo, piccolo per te, ma gigantesco per il genere umano e lasciato le tue impronte sulla luna. Per poi morire in un letto d’ospedale perché il medico di turno ha deciso di operarti al cuore d’urgenza, quando urgenza non c’era. L’intervento di by-pass era andato bene, ma qualche giorno più tardi, quando ti stavi riprendendo, un’infermiera ti ha sfilato male i cavi del pace-maker esterno provocandoti un’emorragia. I medici hanno fatto altri errori, l’hanno trattata male, generando complicanze che ti hanno ucciso il 25 agosto 2012., sono passati dieci anni. Riposa in pace. Eri un uomo come tanti. Ti sei divertito molto nei tuoi anni d’università. Hai quasi rischiato ...