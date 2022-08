(Di giovedì 25 agosto 2022) L’operazione tentacolare di propaganda filorussa orchestrata sui social, che spesso e volentieri ricorre anews e disinformazione, è ormai ben nota. Più volte condannata, potrebbe tuttavia non essere un modus operandi circoscritto al Cremlino. Almeno questo è quello che rivelano idello Stanford Internet Observatory (SIO) della prestigiosa università americana e di Graphika, una società di ricerca privata: Twitter, Facebook e Instagram avrebbero chiuso una serie diche sembravano condurre un’operazione di influenza pro-in lingua russa. Una campagna che, come racconta Vice, sarebbe durata 5 anni. La strategia sui social Le tecniche adottate rispecchiano in maniera quasi identica quelle a cui ha fatto ricorso il governo russo per leamericane del ...

DavidPuente : I ricercatori: «una rete interconnessa di account su Twitter, Facebook, Instagram e altre cinque piattaforme di soc… - ricpuglisi : Caterina Cerroni -ora ggggiovane candidata del PD- fu finanziata per 104mila euro alle elezioni europee 2019 dal gr… - giomo2 : RT @DavidPuente: I ricercatori: «una rete interconnessa di account su Twitter, Facebook, Instagram e altre cinque piattaforme di social med… - Hladik_tweet : RT @DavidPuente: I ricercatori: «una rete interconnessa di account su Twitter, Facebook, Instagram e altre cinque piattaforme di social med… - gi_pavanello : @Io_SimoneCecchi @a_meluzzi @DMicol78 @andiamoviaora @EmmaKump @Stella_Ssj @simolar1984 @Alexia4110234 @folivet… -

Open

... diventando sempre di più attrici centrali nelle. Naturalmente, le donne non parlano con ... non diversamente da Svezia e, le donne istruite, lavoratrici, giovani, single e femministe ......La promessa fatta in campagna elettorale sarà presto una misura esecutiva. Il presidente degli Stati Uniti vuole ingraziarsi 43milioni di americani a basso e medio reddito in vista delle... Elezioni Usa 2016, team di ricercatori accusa: «Una rete di account fake ha diffuso messaggi pro-Occidente» Il tema impazza anche su riviste mainstream di lifestyle come Vogue. Le ragioni sono tante: dal vezzo di moda alla necessità di fare marcia indietro ...Biden cancella i debiti studenteschi fino a 10mila dollari (per redditi fino a 125mila) e Bitcoin sale: quale strana relazione lega la criptovaluta a un condono da oltre 300 miliardi di dollari