Elezioni, Calenda: “Salvini non vuole stop campagna elettorale? Chieda alle aziende, invece di baciare le mucche e i prosciutti…” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Si facesse un giro fra le aziende medie e piccole e fra gli artigiani che una volta votavano Lega e chiedesse qual è la situazione sul punto. Non ho chiesto di sospendere le Elezioni. Ho chiesto di fermarci un giorno tutti quanti, per aiutare il governo Draghi a prendere provvedimenti. Se poi Salvini non lo vuol fare e vuole continuare a baciare le mucche e i prosciutti o a girare sulle spiagge, faccia pure. Noi sentiamo il dovere di agire e siamo pronti a farlo, tutti insieme, anche domani”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda ha replicato a distanza a Salvini che aveva criticato la sua proposta di sospendere la campagna elettorale per l’emergenza gas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Si facesse un giro fra lemedie e piccole e fra gli artigiani che una volta votavano Lega e chiedesse qual è la situazione sul punto. Non ho chiesto di sospendere le. Ho chiesto di fermarci un giorno tutti quanti, per aiutare il governo Draghi a prendere provvedimenti. Se poinon lo vuol fare econtinuare alee i prosciutti o a girare sulle spiagge, faccia pure. Noi sentiamo il dovere di agire e siamo pronti a farlo, tutti insieme, anche domani”. Così il leader di Azione, Carloha replicato a distanza ache aveva criticato la sua proposta di sospendere laper l’emergenza gas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

