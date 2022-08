Covid, tregua finita. Il numero dei casi torna ad aumentare: ecco cosa ci aspetta in autunno (Di giovedì 25 agosto 2022) Cislaghi: "La decrescita che era iniziata il 10 luglio si è interrotta". Gimbe: "Nell'ultima settimana più 18,7% dei contagi". L'unico dato rimasto sempre alto è quello dei morti, più di cento al giorno di media. Rasi: "Un numero eccessivo. Servono spiegazioni" Leggi su repubblica (Di giovedì 25 agosto 2022) Cislaghi: "La decrescita che era iniziata il 10 luglio si è interrotta". Gimbe: "Nell'ultima settimana più 18,7% dei contagi". L'unico dato rimasto sempre alto è quello dei morti, più di cento al giorno di media. Rasi: "Uneccessivo. Servono spiegazioni"

